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Против математика Мифтахова возбудили уголовное дело о «пропаганде терроризма» 

10:31 • 26.08.2023

Против математика Азата Мифтахова возбудили дело по части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Об этом RTVI сообщили в Росфинмониторинге. 

По этой статье Мифтахову может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. При этом в Росфинмониторинге отказались сообщить подробности этого дела. 

В 2019 году Мифтахова задержали по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Тогда его избили, но отпустили. Однако чуть позже его снова задержали, на этот раз по делу о хулиганстве. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в московском районе Ховрино и осудили на шесть лет колонии. 

17 августа 2023 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. В ведомстве RTVI пояснили, что в этот список попадают только те, против кого уже возбуждены дела по «террористическим» и «экстремистским» статьям или те, кого силовики подозревают в причастности к подобным преступлениям. 

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