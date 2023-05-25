Отбывающий наказание математик Азат Мифтахов рассказал, как ФСБ с помощью его интимных фотографий, добилась его перевода в касту «опущенных»

Отбывающий наказание в колонии математик Азат Мифтахов рассказал, что с 2019 года принадлежит к касте «опущенных». Это случилось после того, как сотрудники ФСБ распространили среди других заключенных интимные фото Мифтахова, чтобы оказать на него давление. Об этом пишет DOXA со ссылкой на жену Мифтахова Елену Горбань.

По ее словам, благодаря фото, другим заключенным стало известно о бисексуальности Мифтахова, из-за чего тот оказался среди «опущенных».

«Опущенными», «обиженными» или «петухами» в российских тюрьмах называют заключенных с наиболее низким социальным статусом. Как правило ими становятся ЛГБТ-персоны, жертвы сексуализированного насилия, а также «зашкваренные», например те, кто вступал в физический контакт с другими «опущенными» или делал куннилингус. «Опущенные» обычно содержатся отдельно от основной массы заключенных, также они выполняют самую грязную и тяжелую работу в колониях.

Как рассказала Горбань, в ИК-17 в Омутнинске заключенные, которым ФСБ рассказала об интимной жизни Мифтахова, посоветовали ему ничего не отрицать. «Они его убеждали, что ему самому, наверное, так будет комфортнее, удобнее, что он будет больше общаться с людьми, которые, в отличие от многих других заключенных, не разделяют гомофобные взгляды. Так оно и вышло», — сказала Горбань.

По ее словам, Мифтахов решил придать огласке свой тюремный статус, чтобы «подвергнуть критике систему неравенства заключенных в тюрьме». По ее словам, положение «опущенного» серьезно усложняет жизнь Мифтахова в колонии, однако дополнительную защиту ему обеспечивает статус политзаключенного.

В 2019 году Азата Мифтахова задержали по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. После задержания его избили, но затем отпустили. Позже он был снова задержан, на этот раз по делу о хулиганстве. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в московском районе Ховрино и осудили на шесть лет колонии.

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