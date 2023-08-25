Сторонникам Стрелкова отказали в проведении митинга в его поддержку из-за коронавируса

Московские власти не согласовали проведение митинга в поддержку бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом его сторонники сообщили в своем телеграм-канале.

«На основании пункта 2.6. Мэра Москвы от 08.06.2020 № 62-УМ <…> продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. С учетом вышеизложенного проведение указанного публичного мероприятия не представляется возможным», — цитируется в сообщении ответ заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы.

Подавая заявку, сторонники Стрелкова планировали провести митинг в его поддержку в Краснобогатырском сквере напротив Московского городского суда в конце августа.

21 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова до 18 сентября. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Как рассказал адвокат Стрелкова Гаджи Алиев, поводом для возбуждения дела стали посты в его телеграм-канале, в которых он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

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