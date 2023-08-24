«Это был человек сложной судьбы». Владимир Путин прокомментировал вероятную гибель Пригожина

Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области, в котором, вероятно, погибли основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин.

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, назвав произошедшее трагедией. По его словам, первичные данные говорят, что на борту находились «сотрудники компании "Вагнер"».

«Хотел бы отметить, что это люди, который внесли существенный вклад в наше общее дело в борьбе с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал Путин.

Говоря о Пригожине, Путин отметил, что знал его с начала 90-х годов. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы», — добавил Путин.

Он также пообещал, что расследование крушения самолета Пригожина «будет проведено в полном объеме и доведено до конца». «В этом нет никаких сомнений», — сказал Путин.

Частный бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, развалился в воздухе и рухнул на территории Тверской области 23 августа. Жертвами крушения, по официальным данным, стали все десять человек, находившихся на борту. В списке пассажиров, кроме самого Пригожина, значился командир ЧВК Вагнера Дмитрий «Вагнер» Уткин, в честь которого компания получила свое название.

Среди российских и зарубежных экспертов и комментаторов наиболее популярными оказались две версии произошедшего. По одной из них самолет был сбит огнем ПВО российской армии, по другой — на борту взорвалась бомба.

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