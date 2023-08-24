Прокуратура не нашла нарушений в семье девочки, которая показывала жест о помощи в передаче на «Первом канале»

Прокуратура Владимирской области не нашла нарушений в семье девочки, которая в эфире «Первого канала» показала жест с просьбой о помощи. Об этом пишут «Такие дела», ссылаясь на ее отца Карена Туняна.

Он рассказал изданию, что в Муромской городской прокуратуре на его обращение ответили, что нет оснований для «принятия мер прокурорского реагирования». При этом Тунян сообщил, что мать девочки Кристина Боржова не позволяет ему видеться с ребенком, несмотря на решение суда.

«Я не знаю, где ребенок и что с ним. Ведомство встало на ее сторону и просит отменить штрафы за предыдущие неисполнения судебного решения. Беззаконие власти на местах», — сказал Тунян.

В конце июня на «Первом канале» вышел выпуск программы «Мужское/Женское», где рассказывалось, как супруги борются за право воспитывать дочь Милану. Во время съемок ее старшая сестра Вероника за спиной Миланы раскрыла ладонь, прижала к ней большой палец и несколько раз обхватила его другими — это международный сигнал о помощи. В этот момент она рассказывала, что любит маму и благодарна ей.

Когда передача вышла в эфир, Следственный комитет начал проверку. Боржова тогда сказала, что сотрудники «Первого канала» сами попросили ее дочь показать этот жест, а также заявила, что подаст на них в суд.

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