Мать девочки, которая в эфире «Первого канала» показала жест с просьбой о помощи, будет судиться с журналистами

Мать восьмилетней Вероники, которая в эфире программы «Мужское/Женское» на «Первом канале» показала жест, известный в мире как просьба о помощи жертве насилия, будет судиться с журналистами. Об этом она сообщила изданию «День во Владимире».

Кристина Боржова утверждает, что сотрудники «Первого канала» сами попросили ее дочь показать этот жест, если она начнет запинаться во время съемки, чтобы переснять кадр. «Я больше никому не верю! Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими “Первого канала” понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми», — сказала она.

На видеозаписи, показанной в эфире «Мужского/Женского», Вероника рассказывала, как сильно любит маму и как благодарна ей. В это время девочка вытянула руку за спиной младшей сестры, раскрыла ладонь, согнула большой палец и несколько раз охватила его другими. После того, как на это обратили внимание журналисты, Следственный комитет начал проверку. Знала ли девочка, что означает этот жест, неизвестно.

Выпуск этой программы был опубликован 21 июня 2023 года. В нем рассказывалось, как бывшие супруги борются за право воспитывать младшую сестру Вероники (у девочек разные отцы). Кристина Боржова говорила, что ее бывший муж применял к ней физическое насилие. В разговоре с владимирским изданием она сказала, что «Первый канал» обещал ей помочь лишить бывшего супруга родительских прав.

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