«Обезьяна с гранатой». Навальный обвинил Путина в убийстве Пригожина

Отбывающий наказание политик Алексей Навальный опубликовал в своих соцсетях пост, посвященный крушению самолета в Тверской области, в результате которого, вероятно, погиб основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Навальный пишет, что ранее полагал, что секрет «выживаемости» Пригожина — «личная договоренность и путинскоe пацанское слово». «Пригожин обещал Путину, что в лепешку расшибется для него и его войны. Будет его самым надежным командиром, готовым пойти на все ради победы. Путин, глядя на, мягко говоря, отсутствие энтузиазма у Министерства обороны, это оценил. Он дал Пригожину небывалого уровня поддержку», — написал Навальный.

По его словам, во время мятежа Пригожин «психанул по делу», а его договоренность с Путиным осталась в силе. «Какой глупостью было написать это. Какая наивность — предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида: офицерская, пацанская, бандитская. Там же нет ничего, кроме постоянного вранья по абсолютно любому поводу. Ври, воруй, отнимай, убивай, убегай», — продолжает Навальный.

Произошедшее с Пригожины, как считает Навальный, еще раз показывает насколько смешна позиция тех, кто уверен, что Путин и его спецслужбы реализуют свои замыслы путем сложных многоходовых планов, что «захотят убить — там умеют убивать так, что комар носа не подточит».

«Вот вам тонкая работа путинских убийц. Сбить/взорвать над Россией пассажирский самолет, то есть устроить настоящий теракт, убив в нем еще и абсолютно не причастных пилота, стюардессу», — пишет Навальный.

Далее он отмечает, что после предположительной гибели Пригожина и высшего командования его ЧВК в стране осталось около 50-60 тысяч воевавших в ее рядах наемников и бывших заключенных, а также еще несколько сотен тысяч тех, кто им сочувствует.

«А теперь — что произошло глазами поклонников “Вагнеров”: русские офицеры-герои не щадили себя на войне в Украине. <...> Их обманули предатели-генералы. Их сослали в Африку — они и там заявили, что будут укреплять мощь России, начинать экспансию и вновь заставят считаться с русским оружием. Но предатель и трус Путин в своем Кремле завидует популярности этих русских героев в народе и войсках и ненавидит их за это. Поэтому отдал подлый приказ убить их», — пишет Навальный.

В такой ситуации погибший Пригожин и его приближенные, по словам Навального, станут в глазах поклонников ЧВК Вагнера мучениками.

«Но дело даже не в том, что для части самых агрессивных сторонников войны с Украиной история этой войны — это теперь сага о том, как Путин предал и убил своих верных офицеров. А в том, что именно из таких ингредиентов создается блюдо “гражданская война”», — пишет Навальный.

«Создали банду. Вооружили банду. Распустили банду. Убили главарей. Метафора “пауки в банке” часто применяется к тем, кто сидит в Кремле. Но больше подходит другая — “обезьяна с гранатой”», — резюмирует он.

Ранее в тот же день предполагаемую гибель Пригожина прокомментировал президент Владимир Путин. Он назвал Пригожина талантливым «человеком сложной судьбы» и пообещал довести расследование его гибели до конца.

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