Мужчину, ударившего девушку из-за ее одежды, подозревают в экстремизме

Против мужчины, который днем раньше в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за ее внешнего вида, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Там уточнили, что мужчину подозревают «в совершении преступления экстремистского характера», а именно в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, совершенном публично и с применением насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Ранее его обвиняли в хулиганстве.

О нападении на жительницу Нахабина по имени Фаина стало известно накануне. Она вышла на пробежку, где ей встретился мужчина. Как сообщали телеграм-каналы, им оказался 20-летний гражданин Таджикистана Шахзод Джурабоев. Телеграм-каналы также утверждали, что он страдает шизофренией.

«Он увидел незнакомую ему девушку, одетую в открытую спортивную одежду — шорты и майку, в связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия. Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», — сообщили 24 августа в Следственном комитете.

23 августа многие популярные телеграм-каналы, сообщая о нападении, использовали в отношении Джурабоева ксенофобные выражения — например, телеграм-канал «Топор 18+» написал: «Когда забыл, что не у себя дома». Shot и Mash назвали Джурабоева «буйным мигрантом».

Сначала против Джурабоева возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако позднее Следственный комитет сообщил, что Бастрыкин «поручил провести проверку по публикациям о противоправных действиях мигранта в отношении девушки в Московской области»: «В социальных медиа и СМИ были размещены материалы о нападении мигранта на девушку, занимающуюся спортом в рабочем поселке Нахабино Московской области, которой были нанесены телесные повреждения. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. провести проверку по факту незаконных действий мигранта».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.