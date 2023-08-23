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Среди погибших в Белгородской области — двое беженцев и сотрудник санатория. Его постояльцев эвакуировали

15:03 • 23.08.2023

Стали известны детали о погибших у санатория в белгородском селе.

По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, убитые сброшенным с дрона снарядом были мирными жителями, двое из которых — беженцы из приграничных населенных пунктов, а один человек был сотрудником санатория. Гладков пообещал, что сегодня все остальные постояльцы будут перевезены в «более безопасные места». 

Ранее этим же утром на территории санатория с дронов было сброшено две гранаты, но, по заявлению Гладкова, в тот раз никто не пострадал.

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