Московскую и Белгородскую области атаковали беспилотники

Химки, Можайский район, центр Москвы и село Лавы Белгородской области атаковали беспилотники. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Гладков и мэр Москвы Собянин.

В ночь на 23 августа беспилотники атаковали Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Собянин. По его словам, ПВО сбила беспилотники в Можайском районе Московской области и в Химках. Третий беспилотник попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших нет.

Позже беспилотники были замечены в Белгородской области. По сообщению Гладкова, беспилотники сбросили две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского городского округа. Выбиты четыре окна и поврежден фасад здания, пострадавших нет.

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