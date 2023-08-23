Минкульт отозвал прокатное удостоверение у картины «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у картины «Непосредственно Каха. Другой фильм». Об этом сообщает Cinemaplex.

Комедия режиссера Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» вышла в прокат 25 мая и сразу вызвала недовольство зрителей. Фильм рассказывает историю двух друзей — Кахи и Серго. Главные роли сыграли Артем Карокозян и Артем Калайджян.

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В одной из сцен Каха насилует спящую девушку по имени Лаура. На вопрос друга: «Чисто по-человечески, сам как думаешь, это правильно?» — главный герой отвечает: «Чисто по-человечески, может, она и кайфанет».

В начале августа отрывок с этой сценой завирусился в соцсетях. Тогда, как писала «Медуза», пользователи возмутились тем, что главные герой избежали наказания и задавались вопросом о том, как власти могли выдать картине прокатное удостоверение. Пользователи также начали снижать рейтинг фильма на «Кинопоиске». Сейчас он не превышает 2,6 балла.

За время показа «Непосредственно Каха» собрал более 355 миллионов рублей.

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