Российские авиакомпании получают западные запчасти, несмотря на санкции 

С мая 2022 по июнь 2023 года, несмотря на западные санкции, российские авиакомпании получили запчасти для самолетов Boeing и Airbus на сумму не менее 1,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на таможенные данные пишет Reuters.

Агентство выяснило, что с момента полномасштабного российского вторжения в Украину только «Уральские авиалинии» получили более 20 устройств американского производства. Среди них — оборудование, которое производит компания Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи, шасси, и даже кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Все эти авиазапчасти попали в Россию через страны-посредники — Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан. Reuters отмечает, что ни одна из этих стран не поддержала европейские и американские санкции в отношении России.

«Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки», — прокомментировал Reuters ситуацию в авиаотрасли глава агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

До введения санкций техобслуживание самолетов российских авиакомпаний проводили крупные компании, например Lufthansa Technik из Германии. После 24 февраля российские перевозчики нашли более мелких поставщиков. Так, с апреля 2022 года подразделение технического обслуживания авиакомпании S7 закупает детали у молдавской компании Air Rock Solutions. За 14 месяцев таким образом в Россию попали запчасти минимум на 1,2 миллиона долларов.

«Холод» выяснил, что Россия провалила амбициозную программу развития гражданской авиации, которую приняли в июне 2022 года, чтобы смягчить последствия западных санкций для авиаотрасли. Тогда к 2030 году даже планировали выпускать новые модели самолетов, но теперь от этой идеи отказались. Сейчас основная цель чиновников — сохранить технически исправный авиапарк.

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