Игорь Стрелков отказался от обследования в тюремной больнице. Ранее его жена сообщала об ухудшении его здоровья

Арестованный по обвинению в экстремизме Игорь Стрелков (Гиркин) отказался от обследования в больнице ФСИН. Об этом сообщил посетивший его в СИЗО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Ранее об ухудшении здоровья Стрелкова писала его жена Мирослава Регинская.

По словам Мельникова, при поступлении в СИЗО у Стрелкова действительно наблюдалось ухудшение состояния здоровья. При этом Мельников предположил, что оно было вызвано стрессом.

«С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Мы предложили ему рассмотреть вопрос о проведении обследования в больнице УФСИН, Игорь Всеволодович ответил, что пока не видит в этом смысла», — написал Мельников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по условиям содержания в СИЗО нарушений не выявлено, а в камере Стрелкова есть телевизор и холодильник, ему доступны переписка и передачи.

Сам Стрелков, по словам Мельникова, сказал ему следующее: «Здесь все по уставу, сотрудники вежливы, питание хорошее. Наблюдалось незначительное ухудшение состояние здоровья, но возможная в условиях СИЗО помощь оказывается. Добавлю, что это не по вине сотрудников изолятора, конечно же, я и раньше не очень хорошо себя чувствовал».

18 августа жена Стрелкова Мирослава Регинская сообщила об ухудшении здоровья своего мужа. По ее словам, об этом ей рассказал посетивший Стрелкова в СИЗО адвокат Гаджи Алиев. «С его слов, у Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством, я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь. Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор и наконец-то было проведено медицинское обследование», — написала она.

21 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова. Ему предъявлено обвинение по статье о «призывах к экстремизму». По словам адвоката Стрелкова Гаджи Алиева, поводом для возбуждения дела стали посты в телеграм-канале Стрелкова, в которых он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

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