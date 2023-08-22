Американская компания прекратит поставлять в Россию самый доступный препарат от гепатита С — «Коммерсантъ»

Американская фармкомпания MSD после 2024 года прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых популярных и доступных препаратов против гепатита С. Об этом со ссылкой на письмо Минздрава пишет «Коммерсантъ». Позже министерство отозвало это письмо.

В Росздравнадзоре изданию подтвердили, что производитель зепатира уведомил службу о прекращении поставок. При этом в MSD сообщили, что это решение не повлияет на поставки препарата в 2024 году.

«Холод» ранее сообщал, что из российских аптек и больниц могут пропасть почти 200 препаратов. У некоторых из них нет российских аналогов. В этом списке также оказался еще один препарат от гепатита С «Викейра Пак». Тогда сообщалось, что его перестанут производить, так как есть лекарства, которые лечат все генотипы гепатита.

Кроме того, среди препаратов, которые могут исчезнуть из больниц и аптек, также оказалось много лекарств, использующихся для лечения онкологических заболеваний.

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