В Петербурге задержали организатора экскурсии по подземным коллекторам Москвы 

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора фирмы ООО «Спутник», которая организовала экскурсию по Неглинке, Александра Кима. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следственного комитета, во время экскурсии по подземным коллекторам погибли четыре человека. По данным следствия, 20 августа гид-диггер с группой из семи человек спустился в московские коллекторы. «В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении СК.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что погибли все восемь участников экскурсии. Их тела обнаружили спасатели. По данным агентства, операция по поиску погибших завершена.

Обновлено в 13:13, добавлена новая информация о погибших.

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