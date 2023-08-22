Найдены тела шести участников подземной экскурсии по коллекторам Москвы. У организаторов прошли обыски

В Москва-реке обнаружены тела шести участников подземной экскурсии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Следственный комитет объявил в розыск организаторов экскурсий и сообщил о четырех погибших.

Накануне в Москве-реке недалеко от парка «Зарядье» нашли тело пятого погибшего во время такой экскурсии. Об этом написали Baza и 112. Shot уточняет, что на данный момент найдены тела уже шести человек. Среди них три подростка. По данным телеграм-канала, спасатели продолжают поиск экскурсовода Константина Филиппова и руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушина, который пошел на экскурсию с дочерью и племянником.

В то же время, как пишет 112, 21 августа дома у организатора экскурсии по подземным коллекторам Никиты Дубаса прошел обыск. «Он сотрудничает со следствием. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеграм-канала, обыски прошли в компаниях, которые продавали билеты на подземные экскурсии по Неглинке. Речь идет об агрегаторе «Спутник», экскурсионном бюро «Авангард», а также сервисе «Трипстер».

В следственном комитете сообщили, что всего установлены личности трех человек, которые причастны к организации и проведению этой экскурсии. Однако следователи не сообщают их имена. С одним из них проводятся следственные действия, говорится в сообщении СК.

Участники экскурсии по подземным коллекторам погибли 20 августа во время сильного ливня. По данным следствия, в коллекторы спустились семь человек и гид-диггер. Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что в тот день на экскурсию записались 24 человека, сколько из них ее посетили — неизвестно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.