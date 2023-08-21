В Москве-реке обнаружили тела трех человек. Они участвовали в экскурсии по подземным коллекторам

В центре Москвы в Москве-реке нашли тела трех человек. Об этом сообщают «Московский комсомолец», РЕН ТВ и телеграм-канал Baza.

Как пишет «Московский Комсомолец», первое тело было обнаружено в коллекторе, впадающем в Москву-реку в районе Москворецкой набережной. Его нашли 20 августа. Второе и третье тело обнаружили примерно там же утром 21 августа. РЕН ТВ уточняет, что тела принадлежали 15-летней девушке и 17-летнему парню. Данные последнего погибшего не уточняются.

По данным телеграм-канала Baza, во время ливня под Москвой на экскурсию по коллекторам записалось 24 человека, сколько из них ее посетили — неизвестно. Согласно предварительным данным, минимум пять человек пропали без вести. Среди пропавших участников были 47-летний Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, их 18-летний родственник Глеб Лагашин и его подруга. Экскурсию проводил диггер-гид. После ливня с группой пропала связь, родственники пропавших обратились в полицию.

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