Украинская фехтовальщица Ольга Харлан продает именную куклу Барби. Полученные деньги передадут на реабилитацию раненых военных

Фехтовальщица Ольга Харлан выставила на eBay именную куклу Барби. Собранные с аукциона деньги будут переданы на реабилитацию раненых украинских военных.

Компания Mattel уже несколько лет выпускают серию Role Models — кукол, прототипами которых стали успешные женщины со всего мира. Ольга Харлан стала единственной украинкой, в честь которой создали куклу в этой серии.

32-летняя Харлан — одна из самых титулованных спортсменок Украины. На ее счету больше ста медалей, в том числе «золото» Олимпийских игр. В конце июля на чемпионате мира по фехтованию в Италии случился скандал: Харлан отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована.

После инцидента международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединка, заменив его приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если те выступают под нейтральным флагом, добавили в федерации.

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