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«Четко защищал интересы советской политики». В новом учебнике по истории оценили роль Сталина 

14:59 • 21.08.2023

В новом учебнике по истории России Иосиф Сталин описан не как тиран, убивший миллионы человек, а как «четкий защитник» интересов СССР в годы Второй мировой войны. Так считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. 

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем, "преступный сталинский режим" — так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал Мягков.

По его словам, в годы Второй мировой войны без Сталина не проходила «ни одна крупная операция — не только стратегическая, но и фронтовая, даже армейская». 

«Это тот человек, который выдвинул наших полководцев Победы, включая Жукова, Конева, Ватутина, Василевского, и тот человек, который — это особенно стоит отметить — четко защищал интересы советской внешней политики, в том числе и в годы Курской битвы», — добавил Мягков. 

Новый учебник по истории для 11-х классов презентовали в начале августа 2023 года. Советник президента Владимир Мединский тогда говорил, что в нем были полностью «переписаны, переработаны» разделы о 70-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах. Кроме того, в учебнике есть раздел об Украине, в котором она представлена как «ультранационалистическое государство», и о начале полномасштабной войны — ее авторы учебника называют «противостоянием с Западом». 

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