Российский фильм «Свидетель» о войне в Украине провалился в прокате

В первые выходные показа российская драма «Свидетель» о войне в Украине и «бесчеловечных преступлениях» украинских военных провалилась в прокате. Внимание на это обратил кинокритик Иван Филиппов.

«Свидетель» собрал меньше семи миллионов рублей за первые прокатные выходные. При этом бюджет фильма, по словам Филиппова, составил 200 миллионов рублей.

Например, «Чебурашка» за первый уикенд собрал 1 миллиард и 360 миллионов рублей — это почти в 200 раз больше, чем пропагандистская картина о войне, которую поддержали министерства культуры и обороны.

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Фильм «Свидетель» о войне в Украине снял режиссер Давид Дадунашвили. Картина рассказывает о скрипаче из Бельгии, который в конце февраля 2022 года оказался в Украине.

«События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха», — говорится в описании фильма на сайте «Кинопоиска».

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