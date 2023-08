17 августа в российский прокат выходит фильм режиссера Давида Дадунашвили «Свидетель» — первый заметный провоенный фильм, снятый в России после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Продюсеру и писателю Ивану Филиппову в руки попал синопсис этой картины. Специально для «Холода» он рассказывает историю, которую очень скоро можно будет увидеть на российских экранах, и делает предположения о прокатном успехе картины.

Появление пропагандистских картин о «подвиге российского оружия» в Украине было всегда лишь вопросом времени. О необходимости таких фильмов много и громко говорили как официальные лица, например министр культуры Ольга Любимова, так и «патриотические» лидеры общественного мнения. Скажем, Захар Прилепин в своем телеграм-канале и в колонках для государственных изданий с завидной регулярностью жалуется на недостаток провоенных художественных произведений.

В этом году общая сумма денег, которую государство готово потратить на поддержку кино и сериалов, составила больше 30 миллиардов рублей. Столько не было никогда в новейшей истории России. То есть ситуация на первый взгляд предельно простая: государству очень нужны фильмы, восхваляющие войну, и у него есть огромный мешок денег, которыми оно готово поделиться с любым желающим. На деле же режиссеров, готовых снимать агитки о войне, оказалось очень мало.

Чтобы был понятен масштаб — за 2022 год в кинотеатральный прокат вышло 208 российских фильмов: среди них 18 анимационных, 17 документальных и 173 игровых. Про трудности же Донбасса и войну Минкульт за все время сумел найти только 13.

Киноиндустрия в основном войну не поддержала. Абсолютное большинство режиссеров, актеров и сценаристов либо промолчали, либо тем или иным образом — через инстаграм, заявления прессе или цеховые коллективные письма — осудили вторжение в Украину. Многие уехали, многие были вынуждены приостановить работу, оказавшись в неофициальных стоп-листах или просто подвергшись организованной травле со стороны Z-сообщества. Как бы то ни было, значимых имен, громко и последовательно выступающих в поддержку войны, в российской киноиндустрии не так много: актеры Владимир Машков и Антон Шагин (исполнитель главной роли в другом провоенном фильме, «Ополченец» по книге Александра Проханова), режиссеры Сарик Андреасян и Эдуард Бояков, некоторые мало известные широкой публике сценаристы, включая сценариста «Свидетеля» Сергея Волкова.

«Центристы» же нашли способ продолжить работу. Способ этот оказался предельно простым: предложить зрителям бескомпромиссно развлекательные фильмы, с помощью которых они смогут отвлечься от грустной реальности. В результате в ближайшее время российского зрителя ждут десятки семейных и романтических комедий, экранизаций знаменитых сказок и советской классики, историй в жанрах фэнтези и фантастики. То есть всех тех жанров, которые позволяют взять те самые государственные деньги, но при этом не измазаться в крови, благо опыт фильма «Чебурашка», который собрал космические 6,7 миллиарда рублей в прокате, максимально убедительно доказал всем участникам рынка, что деньги можно делать на мирном эскапистском кино.

И если, например, посмотреть на результаты последнего публичного питчинга, то окажется, что все без исключения компании-мейджоры (то есть кинокомпании, получающие деньги от государства в приоритетном порядке и имеющие право на «невозвратные средства») в Фонд кино представляли фильмы, никак с войной и Донбассом не связанные. А те немногие картины, которые все-таки войну восхваляли, были представлены кинокомпаниями второго эшелона.

Разговор же о «Свидетеле» начнем, пожалуй, с того, что во всех публичных выступлениях и высказываниях создатели картины всячески подчеркивают — это не пропагандистский фильм, это попытка «рассказать правду» через художественное высказывание. «Миллионы людей не знают правды и, если мы все будем молчать, никогда ее не узнают», — говорит сценарист «Свидетеля» Волков в интервью сайту 360TV, а РИА «Новости» отмечает, что он «неоднократно бывал на Донбассе».

Кадр из трейлера «Свидетеля»

Режиссер картины Давид Дадунашвили в разговоре с тем же РИА еще более категоричен: «После краткого изложения сценария я ответил: “Да! Да, я должен принять в этом участие и остаться в титрах под своей фамилией”. Вспомнил тезис: “Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее!”»

Чтобы «правда» стала еще правдивее, создатели картины выбрали протагонистом, то есть героем, через которого история рассказана, человека со стороны (это они особо подчеркивают) — вымышленного персонажа, бельгийского музыканта Даниэля Коэна.

Продюсер фильма Софья Митрофанова объясняет выбор героя так: «Мы с командой слушали реальные, ужасающие истории людей — настоящих свидетелей событий, — из которых создавали фильм. <...> Услышав истории людей, переживших все это, мы создали историю музыканта Даниэля. По сюжету он не относится ни к одной из сторон конфликта, однако оказывается в его эпицентре и становится свидетелем». А в комментарии все тому же 360TV Митрофанова говорит: «Это драматический фильм, показанный глазами человека, который не понимает язык, не понимает мотивов окружающих. Изначально он не занимает ничью сторону, но переживает все происходящие события».

«Фильм Дадунашвили расскажет о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации ВС РФ и становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа» — а это уже цитата из сообщения агентства ИТАР-ТАСС о том, что экспертный совет по игровому кино Минкульта подвел итоги дополнительного отбора «полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России». И по итогам этого самого дополнительного отбора экспертный совет таки «принял решение рекомендовать департаменту кинематографии включить в список получателей субсидии (то есть денег из госбюджета) проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой “Музыкант”». Так, кстати, до недавнего времени назывался фильм. Название сменили, спекулируют в соцсетях, чтобы, не дай бог, не было ассоциаций с ЧВК «Вагнер». Правда, «Свидетелем» «Музыкант» стал, судя по всему, еще до мятежа Пригожина.

«Проект поддержали министерства культуры и обороны», — пишет РИА «Новости» в новости от 24 июля 2023 года. Собственно, на этом, как мне кажется, разговор можно было бы и закончить: довольно очевидно, какую именно версию «правды» поддерживает российское министерство обороны. Тем не менее мне кажется важным и полезным поговорить о «Свидетеле» чуть подробнее.

Мой старый товарищ и коллега по киноиндустрии, уже уехавший из России, поделился со мной расширенным (девять страниц) синопсисом «Свидетеля», из которого можно узнать множество очень занятных и красноречивых деталей. И если о художественных достоинствах или недостатках кинофильма до его выхода говорить невозможно и некорректно, то представление о его содержании на основании этого документа можно составить довольно полное.

Кадр из трейлера «Свидетеля»

Итак.

«Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций», — говорится в официальном описании фильма на «КиноПоиске».

Что же мы видим в расширенном синопсисе?

Первое, что бросается в глаза, — это список референсов, который приводит для удобства читателя автор Сергей Волков. Среди них не только фильм «Плутовство» (Барри Левинсона), но и «Пианист» (Романа Полански) и даже запрещенный к прокату в России «Кролик Джоджо» (Тайки Вайтити), то есть выдающиеся антивоенные гуманистические картины. Ну а дальше начинается сама история.

Главный герой с музыкального фестиваля в Москве прилетает в Киев — сыграть на вечеринке, на которой присутствует вся бизнес- и политическая элита Украины. «Погруженный в музыку, Даниэль не обращает особого внимания ни на окружающих его людей, ни на их разговоры, хотя говорят они о грядущей наступательной операции ВСУ на Донбассе».

Опять-таки уже в этом месте можно переставать читать: утверждение о том, что Россию вынудили начать «специальную военную операцию», потому что Киев сам готовился напасть на Донбасс, — это краеугольный камень не только российской пропаганды. В этом весь мир регулярно пытаются убедить что президент Путин, что глава МИДа Сергей Лавров. Правда, доказательств этому утверждению как не было, так и нет.

«На следующий день Даниэль просыпается в гостинице от звуков сирен — началась российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины». Автор описывает обстановку в Киеве: хаос, «всюду организуются части территориальной обороны, мгновенно появляется множество мужчин и женщин, переодевшихся в военную форму, им бесконтрольно раздают оружие». Спутница главного героя Бригитта «с восторгом воспринимает все происходящее — она считает, что это настоящее демократическое сопротивление “русской агрессии”, истинное торжество “гражданского общества Украины” и “европейского духа”».

«В Киеве то и дело происходят перестрелки — люди, получившие оружие, сводят счеты с давними обидчиками, отряды “патриотов” грабят магазины и ювелирные лавки, город поражен шпиономанией. Все ловят “российских диверсантов”, принимая за них дворников, “закладчиков”, подростков, рисующих граффити, просто прохожих, неосторожно что-то снявших на телефон, и даже обладателей ультрафиолетовых фитоламп для растений. Зачастую расправа над “диверсантами” происходит прямо на улице».

«Даниэль, человек искусства, в ужасе от всего увиденного — еще нет никаких “орд русских орков”, о которых беспрестанно вещает местная пропаганда, а в Киеве уже царит кровавый хаос и неразбериха. На одном из блокпостов Даниэля и Бригитту задерживают и фактически грабят, отнимая деньги, ноутбук, куртку Даниэля. Возмущенная Бригитта начинает снимать происходящее на телефон. Тербатовцы тут же обвиняют ее и Даниэля в шпионаже, отнимают телефоны, документы и сажают “на подвал”».

Не хочется излишне подробно цитировать весь синопсис, достаточно лишь сказать, что во всей истории последовательно злодеями представлены украинские военные, украинская власть и отдельно — украинская тероборона. Российской армии в истории практически нет, это автор подчеркивает отдельно, описывая процесс эвакуации (разумеется, связанный с жестокостью и коррупцией тербатовцев) мирных людей из Киева: «Даниэль видит растоптанных насмерть людей, потерявшихся детей, разгромленные вагоны. При этом никаких “русских оккупантов” нигде нет, главным врагом людей выступает пропаганда и паника».

Высаженный злодеями с поезда, главный герой со скрипкой бредет через поля, пока не оказывается в небольшом городке (вымышленном) Семидвери в Киевской области. Здесь в штаб-квартире теробороны «Даниэль видит разных людей, в том числе иностранных инструкторов, видит нацистскую символику и после “убедительной” просьбы играет для нацбатовцев гимн Украины».

Кадр из трейлера «Свидетеля»

Дальше наш герой страдает вместе с другими жителями Семидверей от зверств и вседозволенности украинских «нацбатовцев», знакомится с девушкой Яной (преподавательницей немецкого языка) и ее маленьким сыном Мишей и наконец — опять-таки вместе с другими мирными жителями — оказывается на вокзале в новой эвакуации (к этому времени Бригитту уже изнасиловали и убили «нацбатовцы»). К городу идут российские танки, и всем жителям велено уходить. Здесь, по требованию командира «нацбатовцев», Даниэль дает для напуганных граждан импровизированный концерт.

«В перерывах между композициями Даниэль обращает внимание на невероятную тишину, царящую в Семидверях. И в этой тишине его уникальный слух отчетливо различает далекий характерный шелестящий звук, переходящий в гудение, — это летит ракета “Точка-У”, и, судя по усилению звука, летит именно в Семидвери. Счет идет на несколько десятков секунд».

Этот эпизод полностью повторяет трагедию на вокзале в Краматорске, когда в апреле 2022 года ракета попала в людей, ждавших поезд для эвакуации. Тогда погибли как минимум 58 человек и сотни получили ранения. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) вместе с исследовательской группой SITU провела тщательное расследование этого эпизода войны, которое шло 10 месяцев и включало «тщательный анализ материальных доказательств на месте происшествия, интервью с пострадавшими, теми, кто выжил, членами семей погибших, групп быстрого реагирования и других; а также анализ видео и спутниковых изображений». HRW и SITU пришли к выводу, что атака на гражданское население в Краматорске «была совершена российскими войсками с использованием баллистической ракеты, оснащенной кассетной боеголовкой».

В сценарии «Свидетеля», понятное дело, история этой трагедии представлена иначе.

Даниэль оказывается единственным выжившим в страшном взрыве. «Ночью Даниэля обнаруживает русская разведка. Один из офицеров-спецназовцев узнает в раненом, грязном, полубезумном человеке известного музыканта Даниэля Коэна: жена спецназовца — большая поклонница классической музыки, и он был на концерте в Москве. Даниэлю оказывают помощь, эвакуируют в Москву, затем в Брюссель».

Фильм заканчивается сценой, в которой Даниэль должен выступить перед журналистами и рассказать им о том, что он видел: «Наводненный журналистами из разных стран зал, множество камер. Ведущий сообщает, что известный музыкант Даниэль Коэн чудом вырвался из ада, устроенного русскими в городке Семидвери, и сейчас расскажет о том, как русские убивают мирных жителей на Украине. Даниэль сажает рядом с микрофоном медвежонка и высоким голосом глухого человека произносит: “Да, я сейчас расскажу. Расскажу правду. Я потерял слух, но не совесть”».

Пожалуй, самый наглядный абзац из всего синопсиса «Свидетеля» звучит следующим образом: «Даниэля торжественно встречают в Министерстве культуры Евросоюза, СМИ уже сделали его героем. Даниэль случайно видит выпуск новостей “Евроньюс”. Дикторы рассказывают о трагедии в маленьком украинском городке Семидвери, название которое по странному “совпадению” созвучно с английским словом cemetery, то есть “кладбище”, так же, как название поселка Буча созвучно с butcher, что значит “палач, мясник”, а название города Краматорска, где тоже был нанесен удар “Точкой-У” по вокзалу, созвучно с crematory, что значит “крематорий”, — так, на ассоциациях, работает западная пропаганда».

И вопроса о том, какую именно «правду» собирается рассказать зрителям фильм Дадунашвили «Свидетель», пожалуй, нет. Именно эту версию событий на протяжении вот уже почти полутора лет транслируют все российские пропагандистские каналы, от Центрального телевидения и Russia Today до Z-каналов в телеграме. Самый интересный вопрос в другом: какая судьба ждет фильм в прокате?

Кадр из трейлера «Свидетеля»

С одной стороны, российский прокат сегодня — исполнение вечной мечты экс-министра культуры Владимира Мединского: никаких голливудских фильмов. То есть никакой конкуренции и зритель, которому очень хочется посмотреть что-то новое, включая какие-то картины, на которые он в прежние времена и внимания бы не обратил. Эти обстоятельства однозначно говорят в пользу предположения об успехе «Свидетеля». С другой стороны — и этот фактор мне видится много более важным, — зритель не хочет смотреть о войне. О Чебурашке — да. О мирной жизни, которая очень похожа на прежнюю, — обязательно. О сказочных мирах или далеких планетах — несомненно. А вот о «преступлениях киевского режима», о которых он слышит ежедневно из каждого холодильника…

И в этом смысле совсем не случайно в продвижение «Свидетеля» включились главные провоенные Z-каналы и деятели, тем или иным образом связанные с культурой: «Голос Мордора», Александра Франк, Петр Лундстрем, Real Cultras Z, Марина Юденич, «Караульный Z», «Медиакинез, «Закулиска», Fuck You Thats Why, Роман Носиков, «Культурный Фронт Z», «OSSиное Гнездо». Для них успех «Свидетеля» очень важен, ведь его можно будет использовать как доказательство поддержки россиянами войны. Вот только далеко не факт, что утомленные военной пропагандой зрители захотят смотреть ее еще и в кино, да еще и платить за это деньги.

