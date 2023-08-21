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Школьников будут учить стрелять боевыми патронами 

21:35 • 21.08.2023

В школьную программу по начальной военной подготовке для 10-11 классов включили стрельбу из огнестрельного оружия боевыми патронами. Об этом говорится в рабочей программе курса, которую разработал по заказу Минпросвещения Институт стратегии развития образования, пишут «Важные истории». 

Боевые малокалиберные патроны для огнестрельного оружия планируют выдавать на оборудованных стрельбищах и в тирах. Контролировать процесс, как сообщается, будут «опытные офицеры воинской части или инструкторы». 

Кроме того, согласно документу, школьников будут учить рыть окопы для стрельбы лежа, метать гранаты и классифицировать ядерные взрывы. 

Программа рассчитана на 35 часов и кроме практической части, есть теоретическая. Со школьниками будут беседовать военнослужащие, их будут водить на экскурсии в воинские части или на корабли, а также проводить военно-тактические и военно-спортивные учебные сборы, которые будут длиться пять дней. 

В новом учебном году вместо ОБЖ в школьной программе появятся «Основы безопасности и защиты Родины», куда входит курс по начальной военной подготовке. Ранее сообщалось, что старшеклассники будут изучать основы управления и применения беспилотников. 

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