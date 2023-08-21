«Я себя не оправдываю». Экс-министр Коми рассказал, как покидал Россию из-за угрозы преследования

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов рассказал изданию The Barents Observer о том, как он уезжал из России и почему попросил политическое убежище в США.

Шаронов работал в правительстве Коми с 2020 до момента увольнения в январе 2022 года. Из России он уехал в октябре 2022 года, когда ему пришла повестка в военкомат, и через Мексику попал в США. Там он теперь работает дальнобойщиком. «Холод» ранее сообщал об этом.

«Я вынужден был уехать из России, потому что была угроза моего очередного преследования. Люди, с которыми я работал, на них стали оказывать давление силовые органы с требованием дать показания против меня. До этого я уже сталкивался с фактами незаконного преследования, знаю, как силовой аппарат, фактически карательный аппарат, работает», — рассказал Шаронов.

По его словам, он вывез из страны только десять тысяч долларов: «Это все, на что я мог рассчитывать. Это не был вопрос материального характера – хватит или не хватит. Это был вопрос, хочу ли я остаться на свободе или не хочу».

«Я себя не оправдываю. Я понимаю: что на посту чиновника, хоть и недолго, что работая в бизнесе, я так или иначе был молчаливым участником того процесса», — отметил Шаронов. Он также сказал, что работая чиновником он якобы «не понимал к чему все идет».

«Есть такая фраза: в каждом государстве есть своя мафия, и только у нас у мафии есть свое государство. Это отражает то, что происходило последние 20 лет с российской государственностью», — добавил Шаронов. При этом он утверждает, что не был участником «этой мафии» и не принимал участие в чем-то незаконном.

На вопрос, как он отнесся к полномасштабному российскому вторжению в Украину, Шаронов ответил, что у него был шок, стресс и он не верил, что «правительство и государство пойдут на этот шаг».

«Это все из-за коррупции, которая пропитала все общество. Общество и сформировало — где-то молчанием, где-то прямым участием, где-то косвенно – этот госаппарат, эту машину, которая и является сплошной коррупцией», — считает Шаронов.

Он также рассказал, что «не участвовал в оппозиционных митингах, не дрался с полицией и его не сажали в СИЗО». Шаронов утверждает, что хотел изменить систему не через «баррикады и протесты», а изнутри.

«Я понимал, что происходит в стране, меня два раза незаконно преследовали. Заняв такой пост, я думал, что можно что-то поменять. Как видим, слишком оптимистично воспринимал», — говорит он.

Шаронов также отметил, что он выбрал США, так как это, по его мнению, «одна из немногих стран, где есть шанс на справедливое рассмотрение твоего кейса в суде».

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