Бывший министр сельского хозяйства и потребительного рынка Республики Коми Денис Шаронов после получения повестки в 2022 году уехал в США и запросил там политическое убежище. Сейчас он работает в Штатах дальнобойщиком, сообщает RTVI.

Издание обратило внимание на видео, на котором неназванный мужчина рассказывает, что до недавнего времени он был министром в России, а затем переехал в Америку и стал водителем грузовика. С помощью сервисов распознавания лиц журналисты выяснили, что это бывший министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов.

В разговоре с RTVI он подтвердил, что на видео запечатлен именно он. Шаронов стал министром сельского хозяйства Коми в декабре 2020 года, а в январе 2022-го его уволили. Как он сам рассказал RTVI, причиной стал затяжной конфликт с главой Коми Владимиром Уйбой.

По словам Шаронова, в России он дважды подвергался уголовному преследованию, был оправдан судом и реабилитирован. Оба дела он называет «сфабрикованными» и «незаконными». В ходе мобилизации в октябре 2022 года экс-министр получил повестку из военкомата, после чего уехал в США и подал документы на получение политического убежища.

«Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту, в принципе, не то, чтобы подходил. Я понял, что это сигнал из республики, где я работал. И это просто способ избавиться от неугодных людей. Мне повезло в предыдущих двух преследованиях меня, но в этот раз я понимал, что мне не отбиться. Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну», — сказал Шаронов.

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