Служившую в ФСБ трансгендерную девушку оштрафовали за попытку выехать из страны

Служившую ранее в ФСБ трансгендерную девушку Катерину Майерс оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о гостайне. Об этом пишет РБК, ссылаясь на адвоката Майерс Константина Ерохина.

По его словам, рассмотрение дела прошло в закрытом режиме. «Ей присудили штраф за пересечение границы лицом, имеющим ограничение на выезд, ст. 283.2 [УК, нарушение требований по защите государственной тайны]. Сотрудник ФСБ не имеет право уезжать за границу, в декабре прошлого года Катерина пыталась улететь в Мексику, ее задержали на границе», — сообщил Ерохин.

Он уточнил, что гособвинитель просил суд назначить штраф в 400 тысяч рублей. По словам Ерохина, он и его доверительница «в целом» удовлетворены решением суда и обжаловать его не планируют.

Ерохин также сообщил, что Майерс вернули загранпаспорт и сняли с нее подписку о невыезде, но в ее отношении действуют прежние ограничения на выезд, наложенные на нее как на бывшую сотрудницу ФСБ.

До того, как совершить трансгендерный переход, Катерина Майерс, которую тогда звали Александр Чумаков, 12 лет служила в ФСБ, работая на Северном Кавказе. По ее собственным словам, в спецслужбе она занималась аналитической работой, связанной с экстремистскими и террористическими материалами в интернете, а также «работой с журналистами».

Трансгендерный переход Майерс начала в 2020 году. После этого она столкнулась с давлением на работе и была вынуждена уволиться, дослужившись до звания капитана погранслужбы. Уволившись, Майерс освоила профессию визажиста.

В марте 2023 года стало известно, что дома у Майерс прошел обыск, а саму ее допросили в Следственном управлении ФСБ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.