В Москве задержали трансгендерную активистку Катерину Майерс. До перехода она работала в ФСБ

В Москве силовики задержали трансгендерную активистку Катерину Майерс. Об этом изданию Republic рассказал ее близкий друг.

По его словам, в среду около половины восьмого утра домой к Майерс пришли силовики с ордером на обыск, а позже ее увезли в Следственное управление ФСБ.

По информации «Дождя», силовики изъяли книги на ЛГБТ-тематику, флакон с гормонами, личный дневник Майерс и документы, в числе которых были протоколы заседаний, связанные с ее бывшим местом работы.

Сообщается, что на активистку возбудили уголовное дело за попытку выехать из России, по какой статье — не уточняется. Спустя несколько часов Майерс отпустили под подписку о невыезде, сообщила она в своем телеграм-канале.

До 2021 года Катерина Майерс работала в пограничной службе ФСБ в звании капитана и носила имя Александр Чумаков. В конце 2021 года она уволились, а летом 2022-го совершила трансгендерный переход.

В декабре прошлого года Майерс пыталась выехать за границу по новым документам, однако ее задержали в Домодедово. Ей запретили выезжать из России до 2026 года, так как во время службы в ФСБ у нее был доступ к гостайне.

Источники: Катерина Майерс, Republic, «Дождь»

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