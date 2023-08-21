«Сотрудничала с российской разведкой». Власти Литвы объяснили отказ в убежище для белорусской правозащитницы

Департамента государственной безопасности Литвы сообщил, что белорусская правозащитница и активистка Ольга Карач, проживающая в стране, сотрудничала с российской разведкой. Об этом пишет литовское издание BNS со ссылкой на некий документ.

В нем, по данным издания, говорится, что Карач приезжала в Россию и встречалась с сотрудниками разведки в 2015-2019 годах и поддерживала с ними контакт с помощью «обезличенных средств связи».

BNS со ссылкой на разведданные, пишет, что Карач передавала российской разведке информацию о представителях белорусского режима и оппозиции. Также, как утверждается, она пыталась заручиться поддержкой российский властей и даже обсуждала возможные политические обязательства перед Россией.

«Представители российской разведки заботились об имидже Карач в Литве и за рубежом, давали советы и предложения по деятельности в публичном пространстве, предупреждали и инструктировали, как снизить риски», — говорится в документе, на который ссылается BNS.

Литовская разведка считает, что Россия может использовать связи с Карач против Вильнюса и поэтому она «представляет угрозу безопасности литовского государства». Все это, как пишет издание, подтверждаются «засекреченной информацией, имеющейся в распоряжении Департамента государственной безопасности Литвы».

Сама Карач сказала BNS, что литовское разведуправление должно проверять информацию при выдвижении подобных обвинений: «Я очень благодарна Литве, что она вовремя спасла моих детей, потому что сотрудники КГБ Беларуси пытались похитить их, чтобы шантажировать меня. Литва спасла меня и моих детей. Сейчас я чувствую разочарование и злость, нельзя основываться на отчетах других неправительственных организаций, которые считают нас своими конкурентами, все нужно перепроверить».

О том, что Карач отказали в политическом убежище стало известно 18 августа. Тогда она рассказала, что литовские власти объяснили свое решение тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского и участвовала в конференциях в России.

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