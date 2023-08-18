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Власти Литвы назвали белорусскую правозащитницу «угрозой национальной безопасности» из-за интервью с Жириновским

12:38 • 18.08.2023

Власти Литвы отказали в политическом убежище белорусской правозащитнице Ольге Карач, назвав ее «угрозой национальной безопасности». Об этом она сама рассказала «Медузе».

По словам Карач, свое решение литовские власти объяснили тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Как пишет «Медуза», сейчас Карач живет в Литве. Сколько еще она сможет там оставаться — неизвестно. 

Ольга Карач является руководительницей центра гражданских инициатив «Наш дом». В сентябре 2021 года КГБ Беларуси внес ее в «список террористов», а в мае 2022 года белорусское МВД объявило организацию «Наш дом» «экстремистским формированием». В декабре 2022 года стало известно, что власти Беларуси также аннулировали белорусский паспорт Карач. Из-за этого ее тогда сняли с самолета в Риме.

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