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Аэропорты Внуково и Домодедово ограничивали прилет и вылет самолетов

08:59 • 21.08.2023

Из-за ограничения перелетов в аэропортах Внуково и Домодедово часть рейсов перенаправлена в аэропорты других городов. 

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на авиаслужбы, телеграм-каналы Baza и «112». Телеграм-канал Baza также пишет о введении плана «Ковер» во всех московских аэропортах. 

Утром Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Истринском и Рузском районах Подмосковья. Пострадавших нет. 

Также сообщается, что один из рейсов из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты, самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в Москву — передает РИА Новости со ссылкой на пассажиров рейса. 

С 8:30 аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

Днем ранее 20 августа Собянин сообщал о ночной попытке атаки беспилотника на Москву, в связи с чем в Москве были временно закрыты аэропорты Внуково и Домодедово.

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