Сергей Собянин сообщил, что ночью Москву на южном направлении попытался атаковать беспилотник. По словам мэра, дрон был сбит силами ПВО.

В ночь на 20 августа ТАСС писал, что в Москве были временно закрыты аэропорты Внуково и Домодедово: они не принимали и не отправляли рейсы. Часть самолетов, летящих в эти аэропорты, находилась в зоне ожидания в районе Рязани, другие перенаправляли в Шереметьево.

Утром в Росавиации сообщили, что Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

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