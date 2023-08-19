В пермской школе директор уволилась после отказа проводить «Разговоры о важном» с участием военных 

Директор пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева уволилась после отказа проводить «Разговоры о важном» с участием военных. Об этом пишет местное издание Properm со ссылкой на городской департамент образования.

«Трудовой договор с руководителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа 12 с углубленным изучением немецкого языка“ Еленой Ракинцевой был заключен до марта 2026 года, трудовые отношения прекращены 15 августа 2023 года по инициативе работника», — говорится в официальном сообщении департамента.

В марте 2023 года в школу, как писал «Холод», прямо на экзамен немецкого языка, пришли с проверкой сотрудники ФСБ. Силовики требовали переводить все, что говорят ученики на русский. Позже гражданина Германии, который принимал экзамен, депортировали из России. Кроме того, учитель истории и один из родителей возмутились тем, что в школе не проходят «патриотические» мероприятия и встречи с военными.

В мае в ситуацию вмешались представители сообщества «Прикамские витязи». Директор школы отказалась пригласить их на внеклассные занятия на «патриотическую» тему, сославшись на «свободную от политики зону». Нападки на школу продолжились и в апреле.

«Получается так, что наши защитники потихоньку превратились в политиков и теперь общество необходимо от них оградить? Очень интересная трактовка. Очередные борцы с "политикой", а если прямым текстом, то борцы с патриотизмом попали на галочку. Работа ведется», — говорилось в сообщении в телеграм-канале «Прикамских витязей».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.