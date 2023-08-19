В СБУ рассказали, что Крымский мост в 2022 году помогли взорвать «обычные российские контрабандисты»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью «Новому времени» рассказал, как спецслужба организовала взрыв на Крымском мосту в октябре прошлого года.

По словам Малюка, этой спецоперацией занимался лично он и еще двое его сотрудников. Сначала взрывчатку хотели заложить в товарный вагон поезда, но позже от этой идеи отказались, так как российские власти запретили провозить какие-либо грузы, кроме военных, по железнодорожной ветке моста.

В итоге взрывчатку обмотали толстым слоем целлофановой пленки, чтобы сканеры на таможне не смогли ее распознать, и загрузили в контейнер. Ее общий вес, по словам Малюка, соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.

При этом Малюк не стал раскрывать подробности того, как взрывчатка попала в Россию. Он лишь отметил, что СБУ действовала самостоятельно, без поддержки иностранных спецслужб. Кроме того, СБУ, по его словам, удалось деактивировать российские системы РЭБ, которые глушат GPS-датчики, что позволило взорвать грузовик именно на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей. Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — подчеркнул Малюк.

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате разрушились несколько пролетов автомобильного полотна, а также часть железнодорожной ветки. Погибли четыре человека, включая водителя взорвавшейся фуры. На следующий день Следственный комитет возбудил дело о терроризме, а Владимир Путин обвинил во взрыве спецслужбы Украины. На ремонт моста ушло около семи месяцев.

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