С начала войны в Украине потери убитыми и ранеными с обеих сторон составили около полмиллиона человек — NYT

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на фронте погибли или были ранены около 500 тысяч военных с обеих сторон. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, оценить реальное количество жертв сложно, поскольку Москва, предположительно, занижает цифры потерь, а Киев вовсе не публикует их. В то же время собеседники издания подчеркнули, что в последние три месяца масштабы кровопролития серьезно выросли из-за продолжающегося украинского контрнаступления.

По данным американской администрации, Россия потеряла на войне около 300 тысяч военных, из них 120 тысяч были убиты, остальные получили различные ранения. В то же время украинская армия потеряла 70 тысяч убитыми и 100-120 тысяч ранеными. При этом численность ВСУ оценивается примерно в 500 тысяч человек, а российской армии — в один миллион 330 тысяч человек.

Последний раз американские официальные лица публично делились оценками потерь на войне в Украине в ноябре 2022 года. Тогда глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сказал, что каждая из сторон потеряла более 100 тысяч военных убитыми и ранеными.

После этого развернулась битва за Бахмут, а затем началось украинское контрнаступление из-за чего потери с обеих сторон выросли. По мнению американских аналитиков, в течение многих недель подряд обе стороны ежедневно теряли сотни человек убитыми и ранеными.

11 августа журналисты «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си сообщили, что им удалось установить имена уже более 30 тысяч российских военных, погибших на фронте в Украине. При этом «Медуза» и «Медиазона» в июле, основываясь на данных по избыточной смертности, писали, что на конец мая 2023 года погибли 47 тысяч российских военнослужащих.

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