Установлены имена более 30 тысяч российских военных, погибших в Украине

Журналистам «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си удалось установить имена 30 003 российских военных, погибших на войне в Украине. Сотрудники этих изданий вместе с командой волонтеров по открытым источникам собирают данные о потерях армии России с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как пишут издания, за последние две недели в списке погибших появилось около 1300 новых имен, в том числе четырех старших офицеров в звании от подполковника и выше.

Самой большой категорией погибших, по данным журналистов, являются завербованные на войну заключенные, их в списках 5,6 тысячи человек. Следующие по численности — погибшие мобилизованные, их как минимум 3,2 тысячи. Далее идут 2,9 тысячи добровольцев и 2,4 тысячи наемников ЧВК Вагнера.

Ранее «Медуза» и «Медиазона», основываясь на данных по избыточной смертности, писали, что потери российской армии в Украине могут составлять 47 тысяч человек по состоянию на конец мая 2023 года.

Минобороны России последний раз сообщало о цифре российских потерь в Украине в сентябре 2022 года. Тогда, по утверждениям ведомства, они составляли 5937 человек.

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