Маск пообещал удалить функцию блокировки пользователей в Twitter

Илон Маск пообещал удалить функцию блокировки пользователей на платформе X, также известной как Twitter.

По его словам, возможность добавлять людей в «черный список» останется только для личных сообщений, а читать и комментировать сообщения пользователей платформы сможет любой желающий.

В начале июля Маск сообщил, что он ограничил количество постов в соцсети, которые можно просматривать за сутки. Тогда он написал, что владельцы верифицированных аккаунтов с синей галочкой смогут просматривать до десяти тысяч постов в день, обычные пользователи — до тысячи твитов, а новые — до 500.

Ранее на этой неделе газета The Washington Post сообщила, что соцсеть X начала снижать скорость загрузки ссылок на платформы, которые ранее критиковал Илон Маск. Журналисты выяснили, что при попытке открыть один из таких сайтов пользователи вынуждены ждать около пяти секунд, прежде чем загрузится страница. Речь, в частности идет о конкурентах компании, таких как Facebook, Instagram, Bluesky и Subtrack, а также об изданиях Reuters и New York Times.

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