Twitter, теперь известный как X, начал снижать скорость загрузки ссылок на платформы, которые ранее критиковал Илон Маск. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post.

По информации издания, при попытке открыть один из таких сайтов пользователи вынуждены ждать около пяти секунд, прежде чем страница загружается. Речь идет о конкурентах Twitter — Facebook, Instagram, Bluesky и Subtrack, а также об изданиях Reuters и New York Times. Как пишет WP, все они ранее становились объектами насмешек и критики со стороны владельца Twitter Илона Маска. Ссылки на другие платформы, включая сайты The Washington Post и Fox News, а также соцсети Mastodon и Youtube открывались менее чем за секунду.

После публикации этого материала соцсеть X устранила время задержки при загрузке сайтов. Но восстановилось ли нормальное обслуживание всех сайтов, неизвестно, пишет издание. Когда именно начались задержки при загрузке веб-страниц, также неясно. Пользователь Hacker News, с которым пообщалось издание, поделился, что впервые заметил задержку при загрузке статей New York Times 1 августа. В тот день Илон Маск раскритиковал издание, назвав его «апологетом расового геноцида» из-за статьи о Южной Африке.

Илон Маск и компания X не ответили на запросы WP. Представитель NYT сообщил, что издание тоже заметило задержку при загрузке их страницы через соцсеть X, но не получило от платформы никаких объяснений по этому поводу. Соучредители Subtrack потребовали от X отменить решение о медленной загрузке ссылок.

По данным WP, компании тратят миллионы долларов на то, чтобы их сайты загружались как можно быстрее, потому что даже незначительные задержки приводят к падению трафика. По данным исследования, проведенного Google, 53% пользователей покидают сайт, если он не загружается дольше трех секунд.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.