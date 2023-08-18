В Минобороны сообщили об отражении атаки морского беспилотника

Поздно вечером 17 августа морской беспилотник атаковал корабли Черноморского флота в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом заявили в российском Минобороны.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля “Пытливый” и патрульного корабля “Василий Быков”, не достигнув цели атаки», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

В ночь на 18 августа Минобороны также сообщило о сбитии воздушного беспилотника в небе над Москвой. В результате дрон упал на «Экспоцентр» в Москва-Сити, повредив фасад здания.

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