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Москва-Сити атаковал беспилотник 

08:27 • 18.08.2023

В Москва-Сити рядом с «Экспоцентром» упал беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин утверждает, что дрон сбили системы ПВО. 

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале. 

В Минобороны подтвердили атаку беспилотника. В военном ведомстве утверждают, что после воздействия по беспилотнику «средств поражения ПВО, он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы». В свою очередь, Mash опубликовал кадры взрыва беспилотника. 

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадал фасад одного из павильонов «Экспоцентра». «Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения — около 30 квадратных метров», — говорится в сообщении. 

Из-за атаки дрона Внуково на время закрывал воздушное пространство. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. 

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