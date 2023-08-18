Сопредседателя «Голоса» Мельконьянца отправили в СИЗО по делу о «нежелательной» организации

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Накануне Мельконьянца задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. У него дома прошел обыск. По данным РИА «Новости», дело против Мельконьянца завели из-за его взаимодействия с организацией «Европейская комиссия по наблюдению за выборами», которая признана в России «нежелательной».

Кроме того, 17 августа обыски прошли у нескольких сотрудников «Голоса» в разных городах России. Так, участник движения правозащитник Владимир Жилкин рассказал, что во время обыска у него дома силовики избили его и по ошибке сломали дверь соседям.

«Сразу же после того, как вошли, положили меня грубо на пол, надавали тумаков. К счастью, каких-то серьезных повреждений нет. Но это, на мой взгляд, говорит о том, что режим ссытся, и вот его слуги отрабатывают», — сказал он. Жилкин также добавил, что после допроса его отпустили в статусе свидетеля.

Обыски также прошли еще у 13 человек. В частности, у координаторов «Голоса» Владимира Егорова и Полины Костылевой, председателя челябинского отделения Натальи Гусевой, общественника и бывшего наблюдателя на выборах Ильдара Баймуратова, бывшего участника движения Владислава Ходаковского, а также у члена регионального Бюро партии «Яблоко», кандидата на выборах в городскую думу Великого Новгорода Ксении Черепановой.

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