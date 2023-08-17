Обыски, которые 17 августа проходят у сотрудников движения «Голос», могут быть связаны с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, сообщило издание «Ротонда». Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук в разговоре с «Дождем» уточнил, что речь идет о международном проекте по наблюдению за выборами ENEMO.

По его словам, именно ENEMO упоминается в постановлении об обыске у координаторки «Голоса» Полины Костылевой в Санкт-Петербурге. Документ ему прислала сама Костылева.

«“Голос” ранее входил в международную сеть ENEMO. Когда ее объявили “нежелательной”, мы тут же заявили, что приостанавливаем свое участие. Тем не менее ранее у нас по административным делам прошло несколько судов у активистов, в том числе не очень связанных с “Голосом”, — их признали виновными в том, что они в качестве участников “Голоса” с этой организацией взаимодействуют», — рассказал Андрейчук «Дождю».

Международная сеть некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций ENEMO была основана в 2001 году. В 2021-м Генпрокуратура России признала ее «нежелательной».

17 августа обыски прошли сразу у нескольких сотрудников «Голоса» в разных городах России. Утром силовики пришли в московскую квартиру участника движения Владимира Жилкина, сообщило «ОВД-Инфо». После обыска его увезли якобы в травмпункт, говорится в его телеграм-канале.

«Известия» со ссылкой на неназванный источник написали об обысках у координатора «Голоса» Владимира Егорова. По информации издания, силовики изъяли у него ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».

Еще один обыск прошел у координаторки «Голоса» Полины Костылевой в Санкт-Петербурге. По ее словам, силовики пришли к ней домой в 6 утра и изъяли телефон и ноутбук.

Обыск также прошел у члена регионального Бюро партии «Яблоко», кандидата на выборах в гордуму Ксении Черепановой в Великом Новгороде. Силовики пришли к ней рано утром и выломали дверь в квартиру. После обыска Черепанову увезли в неизвестном направлении. Пресс-служба «Яблока» сообщает, что несколько лет назад Черепанова возглавляла Новгородское отделение «Голоса», за что в 2021 году ее признали аффилированной с «иноагентом». Сейчас Черепанова не связана с движением.

Следственные действия также провели у бывшего участника «Голоса» Владислава Ходаковского в Воронеже. По его словам, он проходит по делу свидетелем. В Челябинске силовики пришли к председательнице местного «Голоса» Наталье Гусевой и общественному деятелю, который раньше был наблюдателем на выборах, Ильдару Баймуратову.

Ранее РИА «Новости» сообщило о возбуждении в отношении сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца уголовного дела об организации работы «нежелательной» НПО. При этом сам «Голос» в России признан «иноагентом», но не внесен в России в список «нежелательных».

В сентябре в России пройдут выборы глав 26 субъектов и депутатов законодательных органов в 16 субъектах, а также довыборы депутатов в Госдуму.

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