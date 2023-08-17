Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль дело о драке с участием инвалида войны в Украине. Об этом говорится в телеграм-канале СПЧ. По словам Фадеева, это дело требует особой тщательности при расследовании.

«Обеспокоенные граждане, полагая, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, требовали для них сурового наказания. Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия», — сказал глава СПЧ.

По его словам, нападавшие, которые сейчас находятся под арестом, не являются противниками войны в Украине, а напротив, «активно участвуют в проведении патриотических акций».

Ранее издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на юриста Александра Жданова писало, что драку 6 августа спровоцировал сам инвалид войны, несколько лет назад судимый за покушение на массовое убийство. По словам Жданова, в 2019 году Михаил Таскин был осужден на девять лет колонии, однако после начала войны в Украине завербовался в ЧВК Вагнера и ушел на фронт. Он потерял на войне ногу и летом 2023 года вернулся домой. Отдыхая с другом в кафе, Таскин столкнулся с мужчиной, которого тремя годами ранее пытался застрелить. Бывший «вагнеровец» подошел к компании мужчин со словами, что он «реабилитирован» и сейчас «их всех нагнет». После этого началась драка.

Изначально сообщалось, что Михаила Таскина и его приятеля Сергея Елгина избили из-за их участия в войне в Украине. Паблик «Забайкалье Чита» писал, что нападавшие называли Таскина и Елгина убийцами и «всячески глумились над инвалидами».

После этого было возбуждено дело о «дискредитации» армии, умышленном причинении легкого вреда здоровью и порче имущества. Троих обвиняемых в нападении на Таскина арестовали на два месяца.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.