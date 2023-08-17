Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации работы «нежелательной» НПО против сопредседателя движения «Голос», юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.

Агентство пишет, что в связи с этим уголовным делом у Мельконьянца и 14 его соратников прошли обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По данным «ОВД-Инфо», утром 17 августа в Москве обыск прошел у участника «Голоса» Владимира Жилкина. Издание предположило, что обыск мог быть связан с уголовным делом о повторной «дискредитации» армии против антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иваново Михаила Гусева. «ОВД-Инфо» также сообщает, что в марте 2023 года у Жилкина уже проходил обыск в его квартире в Тамбове. Тогда силовики говорили, что следственные действия были связаны с «ивановским делом».

Утром 17 августа с обыском также пришли к координатору «Голоса» Владимиру Егорову, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, силовики изъяли у Егорова ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».

Еще один обыск прошел у координаторки «Голоса» в Санкт-Петербурге Полины Костылевой. Об этом она рассказала изданию «Ротонда». По словам Костылевой, силовики пришли к ней домой в 6 утра и изъяли телефон и ноутбук.

Силовики также пришли к члену регионального Бюро партии «Яблоко», кандидату на выборах в гордуму Ксении Черепановой в Великом Новгороде. Как рассказала ее сестра Анна, рано утром вооруженные люди выломали дверь в квартиру политика, а после обыска увезли ее в неизвестном направлении. Пресс-служба «Яблока» сообщает, что ранее Ксения Черепанова возглавляла Новгородское отделение «Голоса», за что в 2021 году ее признали аффилированной с «иноагентом». Сейчас Черепанова не связана с движением.

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» занимается независимым наблюдением за выборами. В 2021 году Минюст внес его в реестр «иноагентов». Затем Генпрокуратура объявила «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами», в которую входит «Голос», «нежелательной» в России.

Обновлено в 9:41. Добавлена информация об обыске у Владимира Егорова.

Обновлено в 9:54. Добавлена информация об обыске у Полины Костылевой.

Обновлено в 10:07. Добавлена информация об обыске у Ксении Черепановой.

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