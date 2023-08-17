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На сопредседателя движения «Голос» завели уголовное дело об организации работы «нежелательной» НПО — РИА «Новости»

09:35 • 17.08.2023

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации работы «нежелательной» НПО против сопредседателя движения «Голос», юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.    

Агентство пишет, что в связи с этим уголовным делом у Мельконьянца и 14 его соратников прошли обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

По данным «ОВД-Инфо», утром 17 августа в Москве обыск прошел у участника «Голоса» Владимира Жилкина. Издание предположило, что обыск мог быть связан с уголовным делом о повторной «дискредитации» армии против антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иваново Михаила Гусева. «ОВД-Инфо» также сообщает, что в марте 2023 года у Жилкина уже проходил обыск в его квартире в Тамбове. Тогда силовики говорили, что следственные действия были связаны с «ивановским делом».  

Утром 17 августа с обыском также пришли к координатору «Голоса» Владимиру Егорову, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, силовики изъяли у Егорова ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».

Еще один обыск прошел у координаторки «Голоса» в Санкт-Петербурге Полины Костылевой. Об этом она рассказала изданию «Ротонда». По словам Костылевой, силовики пришли к ней домой в 6 утра и изъяли телефон и ноутбук.   

Силовики также пришли к члену регионального Бюро партии «Яблоко», кандидату на выборах в гордуму Ксении Черепановой в Великом Новгороде. Как рассказала ее сестра Анна, рано утром вооруженные люди выломали дверь в квартиру политика, а после обыска увезли ее в неизвестном направлении. Пресс-служба «Яблока» сообщает, что ранее Ксения Черепанова возглавляла Новгородское отделение «Голоса», за что в 2021 году ее признали аффилированной с «иноагентом». Сейчас Черепанова не связана с движением.  

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» занимается независимым наблюдением за выборами. В 2021 году Минюст внес его в реестр «иноагентов». Затем Генпрокуратура объявила «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами», в которую входит «Голос», «нежелательной» в России.     

Обновлено в 9:41. Добавлена информация об обыске у Владимира Егорова.

Обновлено в 9:54. Добавлена информация об обыске у Полины Костылевой.

Обновлено в 10:07. Добавлена информация об обыске у Ксении Черепановой.

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