СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК). Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления при транспорте Следственного комитета.

Поводом стало то, что компания совершила полет из Антальи в Москву 13 августа несмотря на неисправность оборудования на борту. Речь идет об установке, отвечающей за кондиционирование и обеспечение запуска двигателей. На борту находилось 406 пассажиров. Следствие считает, что во время полета возникла реальная угроза их жизням и здоровью, так как они долго находились в самолете с высокой температурой воздуха.

12 августа Red Wings сообщила о поломке двух из трех своих Boeing-777, из-за чего два рейса компании из Антальи в Екатеринбург и обратно были задержаны более чем на сутки. Тогда пассажирам пообещали организовать перелет с помощью авиакомпании «ИКАР».

15 августа председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг авиакомпанией Red Wings.

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