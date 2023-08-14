У авиакомпании Red Wings сломались два «Боинга» из трех 

Red Wings сообщила, что у нее сломались два воздушных судна Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. Из-за этого задержали сразу два рейса — люди не смогли улететь из Екатеринбурга в Анталью и обратно.

«Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале Red Wings также сообщается, что для вывоза пассажиров задержанных рейсов перевозчик арендовал борт у авиакомпании «ИКАР».

«Борт авиакомпании ”ИКАР” вылетел из Москвы аэропорт Шереметьево в город Екатеринбург аэропорт Кольцово для отправки пассажиров в Анталью. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург», — пояснили в авиакомпании.

Рейс Red Wings WZ 3062 должен был вылететь из Турции в Екатеринбург еще 12 августа. Второй рейс WZ 3061 должен был отправиться в Анталью утром 13 августа.

«Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей», — сообщила РИА Новости пассажирка рейса WZ 3062.

Пассажиры жалуются, что представители авиакомпании не выходят с ними на связь, а все вопросы решаются через ресепшен отеля. Так, туристка по имени Анна, которая еще в субботу должна была вылететь в Екатеринбург, рассказала РБК, что их «выгоняют на улицу в очередной раз, говорят, что автобусы уже подъехали, все выходят с чемоданами, но в итоге ничего не происходит».

В середине мая 2023 года «Проект» сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» обязала старших бортпроводников не фиксировать обнаруженные неисправности в бортовых журналах, а лишь докладывать о них пилоту. Тогда сообщалось, что из-за этого в некоторых случаях самолеты авиакомпании летали с серьезными неисправностями.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину западные авиапроизводители объявили о прекращении поставок в Россию запчастей и отказе от технического обслуживания лайнеров, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями. Позже российские СМИ писали, что из-за санкций отечественные авиаперевозчики вынуждены разбирать одни свои самолеты на запчасти для ремонта других.

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