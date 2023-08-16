Глава офиса генсека НАТО назвал ошибкой свои слова о членстве Украины в альянсе в обмен на территориальные уступки 

Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на территориальные уступки России. Об этом пишет норвежская газета Verdens Gang.

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — сказал Йенссен.

Накануне он заявил, что Украина может отказаться от части своей территории в обмен на членство в НАТО. При этом он уточнил, что Киев должен сам решить, когда и на каких условиях вести переговоры с Москвой. Йенссен также добавил, что вопрос об уступке территории России поднимает не только он, но и другие.

В Киеве предложение Йенссена назвали «очень странным». Глава Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что некоторые политики до конца не понимают природу войны.

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