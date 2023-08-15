В НАТО допустили прием Украины в альянс в обмен на территориальные уступки России. В Киеве назвали это «очень странным предложением»

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на территориальные уступки России. Об этом сообщает норвежское издание VG.

«Я полагаю, что одно из решений может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО», — сказал он, уточнив, что Киев должен сам решить, когда и на каких условиях вести переговоры с Москвой.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина уступить свою землю ради мира и членства в НАТО, Йенссен сказал, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, а вопрос об уступке территории России поднимает не только он, но и другие.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — пояснил Йенссен.

Его заявление уже прокомментировали в Киеве. Глава Офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии «Медузе» назвал это «очень странным предложением».

«Оно по-прежнему символизирует, что у части политических элит так и не сложилось полное понимание ситуации, полное понимание природы войны. Я бы даже больше сказал, это явно ложится в логику сценария „заморозки“, столь желаемого Россией», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что такое решение «абсолютно не остановит последующие трагедии, эскалации, атаки».

«Отсюда простой вывод: мне кажется, крайне нелепо продолжать искать способы не отвечать на главный вызов сегодняшнего времени, крайне нелепо пытаться откровенно перенести войну на следующее поколение и не менее нелепо <…> открыто признавать свое поражение», — добавил он.

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