Глава Дагестана назвал «жадность и алчность» причинами взрыва у АЗС в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причинами взрыва у АЗС в Махачкале «жадность и алчность». Выступая на заседании оперштаба, он обвинил владельцев автосервиса и заправочной станции в нарушении требований безопасности.

«По самым примитивным требованиям, никак не может станция техобслуживания находиться в пяти метрах от заправочного комплекса. Хотя бы по той причине, что работа на станции техобслуживания предусматривает сварочные работы и искру. А заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа. Но мы это делаем. Мы своими руками зачастую создаем предпосылки к подобным чрезвычайным ситуациям», — сказал Меликов.

Мощный взрыв произошел вечером 14 августа возле автозаправки на выезде из Махачкалы. В результате погибли 35 человек, еще 65 находятся в больницах, 11 из них — в тяжелом состоянии.

По версии следствия, в здании автосервиса во время техобслуживания автомобилей произошло возгорание и «последующий хлопок». Меликов говорил, что «сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар». Телеграм-канал Shot писал, что взрыв прогремел в здании автосервиса у ТЦ «Глобус» на выезде из города, после чего загорелась АЗС «Nafta24».

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