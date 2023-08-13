Минобороны отчиталось о четырех сбитых украинских дронах в Белгородской и Курской областях

Министерство обороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках за сутки. Три дрона сбили в Белгородской области и один — в Курской.

Так, в военном ведомстве утверждают, что один дрон силы ПВО сбили в 11 утра над Белгородской областью. Спустя полчаса беспилотник самолетного типа сбили над территорией Курской. В обоих случаях, как сообщается, пострадавших и разрушений нет.

Позже в Минобороны заявили, что около половины второго дня над территорией Белгородской области был уничтожен еще один беспилотник. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении военного ведомства.

Местный губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала в районе села Соломино. Кроме того, около четырех часов утра Минобороны также сообщало о сбитом дроне над Белгородской областью.

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