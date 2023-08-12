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Власти аннексированного Крыма отчитались о двух сбитых ракетах над Крымским мостом

13:39 • 12.08.2023

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные сбили в районе Керченского пролива две «вражеские ракеты». По его словам, Крымский мост не пострадал. Советник Аксенова Олег Крючков назвал причиной задымления моста — специальную дымовую завесу.

Ранее телеграм-каналы опубликовали фото и видео сильного задымления в районе моста. Mash утверждал, что в небе была слышна работа системы ПВО. Движение по Крымскому мосту в обе стороны временно перекрыто

После появления новостей о задымлении в районе моста глава офиса президента Украины Андрей Ермак выложил в своем телеграм-канале песню «Yellow Submarine».   

В Минобороны произошедшее назвали «попыткой киевского режима нанесения террористического удара по Крымскому мосту» зенитной управляемой ракетой С-200. В ведомстве заявили, что средства ПВО перехватили ее в воздухе.   

Обновлено в 13:58. Добавлен комментарий Минобороны.

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