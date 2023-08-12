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В Петербурге арестовали иностранца, ранее задержанного у военкомата с бутылкой горючего

15:43 • 12.08.2023

Петроградский районный суд Петербурга арестовал иностранца Давронбека Юлдошева до 9 сентября по обвинению в подготовке к теракту в составе группы лиц (часть 1 статьи 30 УК, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.  

По версии следствия, вечером 10 августа Юлдошев, «действуя совместно с неустановленными лицами, […] приискал бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата». 

На следующий день, 11 августа, MashBaza и «Фонтанка» сообщили о задержании в Санкт-Петербурге 24-летнего гражданина Узбекистана. Baza пишет, что Юлдошев не смог объяснить полицейским, что он делал возле здания военкомата с бутылкой горючей жидкости в рюкзаке. Mash и «Фонтанка» отмечают, что совершить поджог его убеждали мошенники.  

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